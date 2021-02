Een "te snelle" overgang naar een nieuw registratiesysteem van de GGD brengt als risico met zich mee dat het RIVM tijdelijk geen zicht heeft op de verspreiding van het coronavirus. Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, waarschuwt het ministerie van Volksgezondheid (pdf) daarvoor.

De GGD's willen zo snel mogelijk stoppen met HPZone, het systeem dat de dienst gebruikt voor het bron- en contactonderzoek. Met dat onderzoek proberen de GGD's in kaart te brengen hoe iemand het coronavirus heeft opgelopen en wie nog meer bij de betreffende persoon in de buurt is geweest.

De wens tot vervanging werd vrijdag in NRC uitgesproken door Ellis Jeurissen, bij de GGD portefeuillehouder van het bron- en contactonderzoek. De uitspraak volgde op de onthulling van RTL Nieuws dat persoonlijke gegevens uit de GGD-systemen online worden verkocht.

"De timing van overgang naar een nieuw registratiesysteem is uiterst ongelukkig", schrijft RIVM-directeur Van Dissel aan het ministerie van Volksgezondheid. "We verkeren in een lockdown, er komen nieuwe virusvarianten op en de vaccinatiecampagne is net opgestart."

De invoering van een nieuw systeem brengt het bron- en contactonderzoek in gevaar en daarmee de bestrijding en het zicht op het virus, schrijft Van Dissel. Hij wijst erop dat de coronamaatregelen van het kabinet gebaseerd moeten zijn op recente en complete gegevens. "Toegang hiertoe is nu in gevaar."

Van Dissel waarschuwt onder meer dat de vervanging van HPZone niet te snel moet gaan. Hij benadrukt dat het systeem goed getest moet worden, dat alle 25 regionale GGD's tegelijk moeten overgaan en dat oude gegevens uit HPZone moeten meeverhuizen naar het nieuwe systeem.