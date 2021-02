Een prototype van de Starship-raket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX is dinsdagavond wederom neergestort en geëxplodeerd, nadat het eerder probleemloos lanceerde. De Starship-raket moet uiteindelijk mensen en goederen naar Mars kunnen brengen.

Op de weg terug naar aarde kwam de raket in de problemen. Hij draaide niet verticaal om te landen, maar klapte in een hoek van zo'n 45 graden op de grond neer, waarna hij in vlammen op ging. De lancering vond plaats in Boca Chica, in de staat Texas.

SpaceX bracht het SN9-prototype dinsdag probleemloos naar 10 kilometer hoogte. Daarna kwam de raket terug en moest hij een zogeheten bellyflop-manoeuvre uitvoeren. Hierbij werd het prototype in zijn vrije val in een horizontale positie gebracht. Net voor de landing moest het met behulp van raketmotoren weer verticaal kantelen.

"We hadden een geweldige vlucht tot het hoogtepunt van 10 kilometer", zei SpaceX-ingenieur John Insprucker in de livestream. "We moeten alleen nog even aan de landing werken."

Insprucker benadrukte in de stream dat het om een test ging en dat het, ondanks de explosie, wel waardevolle data heeft opgeleverd voor toekomstige pogingen. SpaceX-baas Elon Musk heeft nog niet gereageerd.

74 Prototype van Marsraket SpaceX explodeert bij landing

Landing ging ook vorige keer mis

Het is de tweede keer op rij dat een Starship-prototype neerstort. Ook bij de vorige lancering in december ging het mis. Toen stortte de raket volgens Musk neer doordat de druk op de brandstoftank tijdens de afdaling laag was, waardoor de landingssnelheid te hoog was.

Tijdens de test van de SN9 stond het volgende Starship-prototype, de SN10, al klaar op de achtergrond. Die werd afgelopen vrijdag buiten gezet om plaats te maken voor een nieuw prototype. Het is nog niet bekend wanneer de SN10 de lucht in zal gaan voor een nieuwe poging.