De toegang tot het informatiesysteem waar de GGD's mee werken, wordt "deze week nog" beperkt. Dat meldt coronaminister Hugo de Jonge in een brief over de datadiefstal uit de systemen van de GGD's.

Het gaat om het systeem HPZone, dat gebruikt wordt voor bron- en contactonderzoek. De GGD's hadden al aangekondigd zo snel mogelijk af te willen van het systeem, maar dat gaat zo snel niet. Intussen zal slechts "een selecte groep specialisten" nog gebruik maken van het elektronische dossier, meldt De Jonge. Deze groep bestaat uit bepaalde artsen en verpleegkundigen die zich richten op het bestrijden van infectieziekten.

Uit de brief die De Jonge aan de Tweede Kamer stuurt, blijkt ook dat de administratie van de werknemers die een Verklaring Omtrent Gedrag hebben overgedragen, niet op orde is. Dit moet half maart zijn geregeld. Dat is slechts een van de vele maatregelen die volgens De Jonge getroffen moeten worden bij de GGD's en koepelorganisatie GGD GHOR om "verbeteringen inzake privacy en dataveiligheid en ook andere aspecten" aan te brengen. Ook moeten de organisaties nog aan de slag met aanbevelingen die uit eerdere onderzoeken naar voren komen.