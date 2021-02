Electronic Arts (EA) en UEFA blijven ook de komende jaren samenwerken. De exclusieve licentie voor de UEFA Champions League en Europa League in de FIFA-games is verlengd, meldt EA op zijn website.

Voor hoeveel jaar de licentie geldig is, is niet bekendgemaakt. EA spreekt van een deal voor "meerdere jaren".

Tot 2019 had de Japanse gamefabrikant Konami een exclusieve licentie voor het gebruik van de UEFA Champions League in zijn PES-games. Toen deze deal na tien jaar afliep, nam EA het stokje over, waardoor er voor het eerst in lange tijd weer een FIFA-game verscheen met daarin het belangrijkste Europese clubtoernooi.

EA maakte op zijn website ook bekend dat FIFA 21 op 17 maart uitkomt voor Google Stadia, waarmee het spel via de cloud kan worden gespeeld. Het is nog onduidelijk of er ook een gratis proefversie komt, zoals met veel andere games wel het geval is op de cloudgamingdienst.

EA wil al langer dat de FIFA-games op meer platformen beschikbaar komen. Het bedrijf zegt daarom ook aan meerdere mobiele varianten van de game te werken. Meer details over de spellen worden later bekendgemaakt.

Daarnaast wordt de gratis game FIFA Online 4, die op dit moment vooral populair is in Azië, in meer landen beschikbaar. Of het gratis spel binnenkort ook in Nederland kan worden gespeeld, is niet duidelijk.

De FIFA-games zijn nog altijd erg populair. Volgens EA zijn in totaal meer dan 325 miljoen exemplaren van de voetbalgame verkocht.