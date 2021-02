ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, is dinsdag een rechtszaak gestart tegen Tencent wegens zijn vermeende monopoliepositie op het gebied van zijn apps WeChat en QQ. ByteDance wil dat de Chinese techgigant een schadevergoeding van 90 miljoen yuan (ruim 11 miljoen euro) betaalt.

Tencent verbiedt gebruikers om inhoud van Douyin, de Chinese versie van TikTok, te delen op zijn apps WeChat en QQ. Volgens ByteDance, de producent van Douyin, heeft Tencent daarmee de Chinese antimonopoliewet overtreden.

"Wij zijn van mening dat concurrentie beter is voor consumenten en het bevorderen van innovatie. We hebben een rechtszaak aangespannen om onze rechten en die van onze gebruikers te beschermen", schrijft Douyin in een verklaring.

Tencent zegt nog geen bericht te hebben gekregen over de rechtszaak, maar te staan voor open samenwerking en eerlijke competitie. De techgigant noemt de beschuldigingen van ByteDance "onjuist en kwaadaardig".

Het is overigens niet de eerste keer dat ByteDance de techgigant aanklaagt. In 2018 sleepte het bedrijf Tencent ook al eens voor de rechter, toen vanwege concurrentieverstorend gedrag.

De nieuwe rechtszaak komt op het moment dat de Chinese toezichthouders de regels voor techgiganten willen aanscherpen. Peking onthulde in november conceptregels om monopolistisch gedrag van internetbedrijven te voorkomen. Zo gaat de Chinese mededingingsautoriteit onder andere onderzoeken of Alibaba misbruik maakt van zijn sterke marktpositie.