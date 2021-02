Google betaalt 3,8 miljoen dollar (3,15 miljoen euro) in een schikkingszaak, maakt het Amerikaanse ministerie van Arbeid bekend (pdf). Het bedrijf werd ervan beschuldigd vrouwelijke werknemers minder te betalen dan mannen. Ook zou Google discrimineren bij het aannemen van werknemers.

Van het schikkingsbedrag gaat 2,6 miljoen naar ruim 5.500 werknemers en sollicitanten die last hadden van Googles werkwijze. Naast vrouwen die minder verdienden dan mannen, werden volgens onderzoek van het ministerie van Arbeid ook minder vrouwelijke en Aziatische sollicitanten aangenomen voor ingenieursposities bij Google.

Nog eens 1,2 miljoen dollar wordt opzijgezet om in de komende vijf jaar salarisaanpassingen te doen voor werknemers bij vier Amerikaanse vestigingen van Google. Geld dat overblijft wordt geïnvesteerd in diversiteitsdoelen van het bedrijf.

Als onderdeel van de schikking zal Google ook zijn beleid over het aannemen en uitbetalen van werknemers onder de loep nemen. Google zegt blij te zijn een oplossing te hebben gevonden. "Iedereen moet betaald worden op basis van het werk dat ze leveren, niet op basis van wie ze zijn", zegt het bedrijf in een verklaring. "We investeren enorm om ons beleid eerlijk en onbevooroordeeld in te richten."

Verschil in salaris bij Google al jaren heet hangijzer

De zaak liep al enkele jaren. In 2017 concludeerde het ministerie van Arbeid al dat Google zijn vrouwelijke werknemers minder betaalt dan mannelijke medewerkers. Het bedrijf ontkende de beschuldiging destijds.

In 2018 werd Google aangeklaagd in een zogeheten classactionrechtszaak, waar andere gedupeerden zich bij konden aansluiten. Ook toen zei Google het aanvankelijk oneens te zijn met de aantijgingen.