Nadat SpaceX vorig jaar al als eerste commerciële ruimtevaartbedrijf astronauten naar het internationale ruimtestation (ISS) vervoerde, gaat het nu voor het eerst vier toeristen in een baan rond de aarde sturen. Het moet de eerste volledig civiele ruimtemissie ooit worden. De lancering staat gepland aan het einde van dit jaar.

De ruimtemissie komt onder leiding te staan van Jared Isaacman, de oprichter en topman van betaalbedrijf Shift4 Payments. Hij sponsort ook de andere drie stoelen aan boord. De Inspiration4-ruimtemissie is bedoeld om fondsen te werven voor een kinderziekenhuis in de Amerikaanse stad Memphis, dat gespecialiseerd is in het behandelen van kanker.

Wie naast Isaacman in de Dragon-capsule zullen plaatsnemen, is nog onbekend. Alle plaatsen aan boord worden verkocht aan mensen die er het geld voor over hebben. De astronauten zullen een professionele vlieg- en ruimtetraining krijgen van SpaceX, laat het bedrijf weten in een persbericht.

De eerste commerciële ruimtereis zal enkele dagen in beslag nemen. Daarbij voltooit het ruimtevaartuig elke negentig minuten een rondje om de aarde. De lancering en landing vinden plaats in de Amerikaanse staat Florida.

In mei vorig jaar werd het door Elon Musk opgerichte SpaceX het eerste commerciële ruimtevaartbedrijf dat astronauten met een eigen raket en capsule lanceerde. Het bedrijf voerde de afgelopen jaren meerdere tests uit waarbij raketten moesten opstijgen en weer veilig moesten landen. Die tests waren niet altijd even succesvol.

De eerste ruimtetoerist die naar het ISS ging was Dennis Tito. De Amerikaanse ondernemer reserveerde voor 20 miljoen dollar een stoeltje in een Soyuz-capsule. Isaacman wordt de eerste burger die het ISS zal bezoeken met een commercieel voertuig.