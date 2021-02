Een toekomstige iPhone-update maakt het mogelijk de telefoon te ontgrendelen terwijl een mondkapje wordt gedragen. Een Apple Watch wordt dan gebruikt om de gebruiker te verifiëren, aldus The Wall Street Journal-journalist Joanna Stern.

De nieuwe functie zit in een testversie van iOS-update 14.5. Het is niet bekend wanneer Apple de optie voor iedereen beschikbaar maakt.

Recente iPhones gebruiken een gezichtsscanner om de gebruiker te herkennen en de telefoon te ontgrendelen. Dit werkt slechter wanneer een mondkapje wordt gedragen, doordat de onderkant van het gezicht dan bedekt is.

iOS 14.5 kijkt of een ontgrendelde Apple Watch verbonden is met de telefoon. Is dit het geval, dan is een scan van alleen de bovenkant van het gezicht voldoende om de iPhone te ontsleutelen.

Techniek werkt al langer bij Macs

De Apple Watch is al langer in staat om op vergelijkbare wijze Mac-computers te ontgrendelen. De smartwatch gebruikt een nabijheidssensor om te detecteren of hij van de pols is verwijderd, waardoor Apple met enige zekerheid kan zeggen dat de originele eigenaar hem gebruikt.

Apple voerde eerder al een update door om iPhone-ontgrendeling met een mondkapje makkelijker te maken. Een speciale functie zorgt ervoor dat de gezichtsherkenning wordt overgeslagen en het wachtwoordveld meteen in beeld komt.