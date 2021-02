In totaal 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens hebben slimme verlichting geïnstalleerd, blijkt uit onderzoek door Multiscope.

Per huishouden wordt gemiddeld 223 euro aan deze verlichting besteed. Alle Nederlanders zouden samen 300 miljoen euro voor deze lampen hebben betaald.

Het populairst zijn de slimme lampen van Philips, die in 47 procent van de huishoudens met slimme verlichting gevonden kunnen worden. IKEA staat met 17 procent op de tweede positie, gevolgd door KlikAanKlikUit (8 procent). Osram en Innr hebben een marktaandeel van respectievelijk 5 en 3 procent.

Ruim een tiende van de Nederlanders zou overwegen binnen een jaar slimme verlichting aan te schaffen. Zo'n 39 procent vindt de apparatuur te duur, terwijl een kwart de toegevoegde waarde niet ziet.

6.300 Nederlanders ondervraagd

Het onderzoek is gebaseerd op bevindingen van 6.300 Nederlanders, die volgens Multiscope samen representatief zijn voor de Nederlandse bevolking.

Slimme verlichting verbindt draadloos met een smartphone of internetrouter, zodat op afstand het licht aan- en uitgezet kan worden. Ook is de verlichting te automatiseren, zodat lampen bijvoorbeeld aangaan zodra het buiten donker is.