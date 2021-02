Telefoonprovider Vodafone past vanaf maandag zijn Start- en Red-abonnementen aan. Er verdwijnen twee abonnementssoorten en er worden wijzigingen aangebracht in bestaande databundels, zo blijkt uit een bericht op de website van Vodafone.

Vodafone verhoogt de databundels in zijn Start M- en Start L-abonnementen. Het Start M-abonnement wordt van 1 GB naar 1,5 GB per maand verhoogd. Het Start L-abonnement wordt verdubbeld van 2 GB naar 4 GB in de maand.

Ook de prijzen van deze abonnementen stijgen. Voor Start M geldt een verhoging van 12,50 euro naar 13,50 euro per maand. Start L gaat 17,50 euro in plaats van 15,50 euro kosten.

Abonnementen die na maart 2019 zijn afgesloten, worden automatisch omgezet. Het Start XL-abonnement, met 3 GB data voor 18,50 euro vervalt.

Aanpassingen voor Red-abonnees

Ook het Red Essential-abonnement komt te vervallen. Dat was een bundel met 10 GB voor 27 euro per maand.

Verder wordt het standaard Red-abonnement aangepast. De databundel wordt van 20 GB naar 12 GB verlaagd. De prijs gaat ook iets omlaag, van 31 euro naar 27,50 euro.

In andere Red-bundels worden de prijzen eveneens verlaagd. Zo gaat Red Unlimited, de bundel met onbeperkt internet, 35 euro in plaats van 38 euro kosten. Red Together, waarbij je 50 GB data per maand krijgt, kost 32,50 euro in plaats van 35 euro.