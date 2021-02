De Australische premier Scott Morrison zegt dat de Microsoft-zoekmachine Bing de leegte kan opvullen die ontstaat als Google zijn zoekfunctie terugtrekt uit Australië. Dat zegt hij maandag na een gesprek met Microsoft-directeur Satya Nadella.

Google heeft recentelijk gedreigd om te stoppen met zijn zoekmachine in Australië, vanwege een nieuwe gedragscode die Google zou verplichten om uitgevers te betalen voor links naar nieuwsartikelen. De Australische premier zei in een reactie dat hij niet reageerde op dreigementen en dat "Australië de regels van Australië bepaalt".

Google en Facebook vinden het wetsvoorstel dat hen verplicht te betalen voor gedeelde nieuwsberichten onwerkbaar. Maar Microsoft zegt volgens Morrison "het volste vertrouwen te hebben" wel binnen het kader van Australië te kunnen meewerken.

Wat Nadella en Morrison precies hebben besproken is onduidelijk. Een woordvoerder van Microsoft bevestigt dat er gesprekken zijn geweest, maar gaat niet in op details.

"We begrijpen het belang van een levendige mediasector en het belang van journalistiek in een democratie", zegt Microsoft. "Ook herkennen we de uitdagingen die de mediasector de afgelopen jaren voor de kiezen heeft gekregen, vanwege veranderende businessmodellen en voorkeuren van consumenten."

Zuckerberg brengt Australië niet op andere gedachten

Facebook-directeur Mark Zuckerberg heeft vorige week eveneens gesprekken gevoerd met Australische ministers. Zuckerberg "stak zijn hand uit om te praten over de mediawet en de impact daarvan op Facebook".

De Australische minister van Financiën Josh Frydenberg noemde het "een zeer constructieve discussie", maar zei dat Zuckerberg hem niet wist te overtuigen om terug te komen op het wetsvoorstel.

Op dit moment is de omstreden wet in Australië nog niet actief. Maar het is niet het eerste land dat wil dat Google gaat betalen voor het gebruik van berichten van nieuwsredacties en uitgeverijen. In Frankrijk is het wel gelukt om een overeenkomst te sluiten tussen Google en een grote uitgeverij om voor gedeelde artikelen te betalen. Dat gebeurde op aandringen van de Franse mededingingswaakhond.