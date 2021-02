Apple heeft een extensie uitgebracht voor webbrowser Chrome, waarmee mensen bewaarde wachtwoorden van hun iCloud-account kunnen invullen.

Mensen die apparatuur van Apple gebruiken, kunnen webbrowser Safari een sterk wachtwoord laten bedenken voor sites waarbij je moet inloggen. Met de extensie kunnen gebruikers die wachtwoorden voortaan ook laten invullen in Chrome, een browser van Google.

Met de extensie wordt het gemakkelijker om te wisselen tussen Windows- en Mac-computers. De dienst werkt overigens ook andersom. Zo kunnen wachtwoorden die Chrome heeft bedacht worden gesynchroniseerd met iCloud, zodat die ook op Apple-apparaten gebruikt kunnen worden.

De extensie is beschikbaar in de Chrome Web Store. Vorige week werd al naar de functie gehint in een update voor de Windows 10-app van iCloud. In een begeleidende tekst werd de ondersteuning voor de extensie al gemeld, zonder dat die al was uitgebracht.