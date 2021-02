De Nederlandse douane maakt voor het controleren van goederen gebruik van Chinese scanners van het bedrijf Nuctech. Veiligheidsexperts zijn bezorgd over de digitale veiligheid van de apparatuur, schrijft Het Financieele Dagblad (FD).

De scanners van Nuctech worden in de Rotterdamse haven, op vliegvelden en in distributiecentra gebruikt. De Chinese staat is deels eigenaar van het bedrijf.

Het FD schrijft dat veiligheidsexperts in binnen- en buitenland vrezen voor spionage of datamisbruik door de Chinese staat. De scanners zouden gevoelige data kunnen opleveren, bijvoorbeeld over welke goederen het land binnenkomen en verlaten.

Afgelopen vrijdag besloot Litouwen al om de apparatuur van Nuctech niet langer te gebruiken. Canada en de Verenigde Staten namen die beslissing al eerder. Ook het Europees Parlement maakt zich zorgen.

De software en onderliggende systemen van de Nuctech-scanners worden gekoppeld aan lokale systemen in Nederland. "Stel dat er een kill switch ingebouwd kan worden en dat we op een gegeven moment verwikkeld zijn in een handelsoorlog met China. Als het land alle scanners afzet, hebben wij er maanden last van", zegt veiligheid- en crisismanagementadviseur Glenn Schoen tegen de krant.

Geen risico volgens douane

In een reactie tegenover het FD laat de Nederlandse douane weten de apparatuur niet als veiligheidsrisico te zien omdat de scanners losstaan van operationele systemen. Ook is er sprake van een gesloten datanetwerk.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) wilde geen antwoord geven op specifieke vragen van de krant, maar stelt in het algemeen dat China een "offensief cyberprogramma tegen de Nederlandse belangen" heeft en dat het daarom niet wenselijk is om afhankelijk te zijn van IT-producten of diensten uit dit land.

Directeur van Nuctech Europa, Robert Bos, meldt aan de zakenkrant dat de data die door de scanners verzameld worden eigendom van de klant blijven.