Een werkend exemplaar van Apples eerste computer wordt op veilingsite eBay aangeboden voor 1,5 miljoen dollar, omgerekend ruim 1,2 miljoen euro.

De computer wordt verkocht door de Canadees Krishna Blake, die hem bewaart in een bankkluis in het Amerikaanse Florida. Volgens hem is de computer, zoals bij andere Apple-1's ook het geval was, gemaakt door Apple-oprichters Steve Jobs en Steve Wozniak zelf.

Blake probeerde de Apple-1 eerder al te verkopen, maar vroeg toen een hogere prijs van 1,75 miljoen dollar. Volgens hem zijn computermusea en fanatieke verzamelaars geïnteresseerd in de machine.

De Apple-1 is vaker voor hoge bedragen over de toonbank gegaan. In 2010 werd een exemplaar inclusief door Steve Jobs gesigneerde brief voor 210.000 dollar verkocht. In 2014 ging een andere computer voor 905.000 dollar over de toonbank.

De computer van Blake zou zeldzamer zijn dan veel andere exemplaren, omdat hij inclusief de originele houten behuizing wordt geleverd. Op het moment zouden er zes exemplaren in beeld zijn, waarvan velen bij musea liggen.