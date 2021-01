Netflix is vrijdag begonnen met een wereldwijde test op Android-apparaten waarmee abonnees een timer kunnen instellen voor een vaste kijkperiode, meldt The Verge.

Op dit moment kunnen geselecteerde gebruikers met een Android-apparaat tussen vier timerinstellingen kiezen: 15, 30 en 45 minuten of het einde van een aflevering. Na deze periode stopt Netflix automatisch met het afspelen van content.

Volgens de streamingdienst is dat voordelig omdat op deze manier de batterij langer meegaat. Ook kan het handig zijn wanneer iemand bijvoorbeeld in slaap is gevallen; de afleveringen blijven dan niet achter elkaar afspelen terwijl iemand niet meer kijkt.

De test is op dit moment beperkt tot een geselecteerde groep abonnees met een Android-apparaat. Netflix is aan het onderzoeken of de functie ook naar andere apparaten kan worden gebracht, bijvoorbeeld tv's en desktops.

Voorlopig is de test alleen beschikbaar voor accounts van volwassenen. Afhankelijk van hoe goed de test wordt ontvangen, wil de streamingdienst ook kijken naar een mogelijk soortgelijke functie voor accounts van kinderen.

Volgens Netflix kan dit met name interessant zijn als het gaat om het instellen van een maximale schermtijd voor kinderen. Wel moet de functie dan iets worden aangepast, zodat kinderen de timer niet zomaar uit kunnen zetten.