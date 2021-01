De Chinese smartphonemaker Xiaomi heeft vrijdag bij een rechtbank in Washington een klacht ingediend tegen de Amerikaanse ministeries van Defensie en Financiën. Het bedrijf wil dat het zo snel mogelijk wordt verwijderd van een lijst van bedrijven die banden zouden hebben met het Chinese leger.

De Amerikaanse regering, toen nog onder leiding van de voormalige president Donald Trump, plaatste Xiaomi eerder deze maand op een zwarte lijst vanwege vermeende banden met het Chinese leger.

Amerikaanse investeerders worden door de ban gedwongen om hun belangen in Xiaomi en acht andere Chinese bedrijven die op de zwarte lijst zijn geplaatst, voor 11 november af te staan.

Xiaomi meldde eerder deze maand in een verklaring dat het bedrijf "geen eigendom is, beheerd wordt of banden heeft met het Chinese leger". Het Chinese bedrijf liet weten dat het "op gepaste wijze" actie zal ondernemen tegen de sancties en heeft dat nu dus gedaan in de vorm van een officiële klacht.

In de klacht, gericht aan de door de Amerikaanse president Joe Biden aangestelde minister van Defensie Lloyd Austin en minister van Financiën Janet Yellen, noemt Xiaomi het vonnis "onwettig en ongrondwettelijk". Ook herhaalde het bedrijf dat het niet onder controle van het Chinese leger staat.

De investeringsbeperkingen zouden bovendien "onmiddellijke en onherstelbare schade" voor Xiaomi opleveren. "De publieke associatie van Xiaomi met het Chinese leger zal de reputatie van het bedrijf ten opzichte van zakenpartners en consumenten aanzienlijk schaden. Deze reputatieschade kan niet gemakkelijk worden gerepareerd", aldus de smartphonemaker.