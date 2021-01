De Amerikaanse federale luchtvaartautoriteit FAA heeft een onderzoek ingesteld naar een rakettest door Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX. Tijdens de test van vorige maand werd een onbemand prototype van een Starship-raket weliswaar succesvol de lucht in geschoten, maar explodeerde die enkele minuten later toen de raket weer op het lanceerplatform bij de Amerikaanse plaats Boca Chica (Texas) wilde landen.

De techsite The Verge meldt dat SpaceX zich bij die test niet had gehouden aan de voorwaarden waarvoor de FAA toestemming had verleend. Zowel de licentieovertreding door SpaceX als de explosie was voor de FAA aanleiding tot een formeel onderzoek. Het is niet bekend aan welke voorwaarden het ruimtevaartbedrijf zich niet heeft gehouden.

SpaceX-oprichter en -directeur Musk twitterde na de explosie dat de druk op de brandstoftank tijdens de afdaling laag was, waardoor de landingssnelheid te hoog was. Hij voegde daaraan toe dat SpaceX alle data had verzameld die het met de testvlucht wilde verkrijgen en noemde de lanceringsfase een succes.

De bedoeling van de testvlucht was om een hoogte van zo'n 12,5 kilometer te bereiken, voor het eerst aangedreven door drie van de nieuwe door SpaceX ontwikkelde Raptor-motoren. Het is niet bekend of de Starship-raket die hoogte ook bereikt heeft. De raket, ter grootte van een flat van zestien verdiepingen, is ontwikkeld om mensen en 100 ton vracht te vervoeren bij toekomstige missies naar Mars en naar de maan.