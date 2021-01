Het is nog steeds gemakkelijk om persoonsgegevens uit het systeem van de GGD te trekken, schrijven de NOS en Nieuwsuur vrijdag op basis van eigen onderzoek.

Het zou mogelijk zijn om de informatie van honderd mensen per keer via het printsysteem in PDF-vorm te exporteren vanuit het systeem voor bron- en contactonderzoek.

Het gaat om HPzone Lite, dat eigenlijk bedoeld is voor gebruik op lokale schaal. Het wordt momenteel echter nationaal ingezet voor contactonderzoek bij coronagevallen. In het systeem worden onder andere BSN-nummers, medische gegevens en testresultaten verwerkt.

Iedereen kan vanuit dat programma de printfunctie gebruiken, een PDF aanmaken en die meenemen, schrijft NOS. Eerder zette de GGD nog een exportfunctie uit waarmee gemakkelijk grote hoeveelheden data konden worden weggesluisd uit het programma.

De GGD zou niet van plan zijn de printfunctie uit te zetten, omdat die nodig is voor analysedoeleinden.