De onafhankelijke toezichthouder van Facebook buigt zich over een zaak rond Zwarte Piet. Dat heeft het Oversight Board vrijdag aangekondigd.

Naast de zaak rond Zwarte Piet wordt ook gekeken naar het verwijderen van het Facebook-account van Donald Trump. De oordelen van de toezichthouder zijn bindend.

Dit is de overigens pas de tweede keer dat het Oversight Board zich over een reeks zaken buigt, sinds de instantie in oktober 2020 is begonnen.

De Zwarte Piet-zaak draait om een videopost van zeventien seconden waarin een jong kind Sinterklaas en twee pieten begroet. De video werd verwijderd omdat de aanwezigheid van Zwarte Piet in strijd zou zijn met Facebooks regels over racistische karikaturen.

De maker van de video stapte ermee naar de toezichthouder. Volgens deze gebruiker was de video bedoeld voor zijn kind, die er gelukkig mee was. Ook meldde de maker dat de kleur volgens hem niet van belang was.

Een panel van vijf toezichthouders buigt zich nu over de zaak, en komt binnen negentig dagen met een uitspraak. De instantie stelt zich ook open voor feedback van derden.