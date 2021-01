Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) stopt definitief met het delen van persoonsgegevens van alle asielzoekers met de politie, schrijft minister van Justitie Ferd Grapperhaus vrijdag aan de Tweede Kamer. COA stopte er in juli al mee, maar wachtte nog op de resultaten van een extern onderzoek.

Het gaat bijvoorbeeld over informatie over etniciteit, godsdienst en geslacht. Uit het onderzoek blijkt nu dat het uitwisselen van deze informatie, dat sinds 2013 plaatsvindt, niet noodzakelijk is. De impact van het delen van de gegevens op asielzoekers is waarschijnlijk groter dan de noodzaak om de gegevens te hebben, aldus het rapport.

Informatie over asielzoekers die overlast geven of een meldplicht hebben, wordt wel nog gedeeld met de politie. Het COA gaat bovendien binnenkort weer signalen van mensensmokkel doorgeven.

Volgens de onderzoekers heeft het COA wel een geldige reden om de persoonsgegevens te verwerken, maar gaat het delen met de politie te ver. Het gebruik van de persoonsgegevens door het COA kan het beste in de wet worden vastgelegd.

Het COA deelde deze gegevens tot afgelopen zomer met het Nationaal Vreemdelingen Informatieknooppunt (NVIK) van de politie. De uitwisseling kwam in opspraak na publicaties van NRC.