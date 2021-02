De remaster van de populaire sf-gametrilogie Mass Effect, de Mass Effect Legendary Edition, ligt vanaf 14 mei in de winkel. Dat maakt game-uitgever Electronic Arts dinsdag bekend.

Maker BioWare liet journalisten van onder meer NU.nl vorige week voor het eerst beelden van de heruitgave zien. De Mass Effect-reeks werd oorspronkelijk uitgegeven tussen 2008 en 2012 op pc, Xbox 360 en PlayStation 3.

De nieuwe versie komt uit op pc, Xbox One, PlayStation 4 en alle nieuwe spelcomputers. Grafisch is het spel opgeschaald naar een 4K-resolutie met ondersteuning voor HDR en een schermverversingssnelheid van 60 frames per seconde.

BioWare wilde niet te veel aan de gameplay aanpassen. De zogenoemde Character Creator, waarmee hoofdpersonage Commander Shepard kan worden vormgegeven, is wel aangepast. Dezelfde Character Creator is nu te gebruiken voor alle drie games en bevat meer haarstijlen en huidskleuren.

Ook is de standaard vrouwelijke versie van de hoofdpersoon nu ook in de eerdere spellen te gebruiken. Daarnaast is deel 1 voorzien van een modernere userinterface en heeft het spel nog een aantal andere updates. Mass Effect 1 speelde volgens de ontwikkelaars namelijk stroever dan de andere delen.

Onder andere de besturing van het voertuig Mako is verbeterd en de functie aim assist is toegevoegd om het schieten gemakkelijker te maken. De remaster bevat naast de drie hoofdspellen ook alle aanvullende downloadbare content.

De Mass Effect-trilogie staat aangeschreven als een van de beste actierollenspellen die ooit zijn gemaakt. Tussen 2008 en 2017 zijn meer dan zestien miljoen exemplaren van de serie verkocht.