Wat is de beste kleine systeemcamera? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Wil je niet slepen met een zware tas, maar vind je fotokwaliteit wel belangrijk? En wil je lenzen kunnen wisselen voor een groter zoombereik of nog betere kwaliteit? Kies dan voor een kleine systeemcamera.

De Consumentenbond test kleine systeemcamera's op onder meer fotokwaliteit, film- en videokwaliteit, resolutie en scherpte. Er zijn in deze categorie in totaal veertig camera's getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een kleine systeemcamera van Sony komt als Beste uit de Test. Een model van Canon is de Beste Koop.

De Sony Alpha 7C is een nogal prijzige, compacte systeemcamera van hoge kwaliteit met geavanceerde functies. Ondanks zijn beperkte omvang heeft hij een zogenoemde fullframe sensor, wat een betere beeldkwaliteit oplevert. De camera heeft een horizontaal en verticaal kantelbaar aanraakscherm, de behuizing heeft een mooi metaalachtig uiterlijk en hij heeft een goede grip met rubberen inleg.

Dankzij de vorm en het lichte gewicht is de Sony Alpha 7C makkelijk mee te nemen. Hij is wel wat dikker dan andere compacte systeemcamera's. Helaas zijn de menu's soms wat ingewikkeld. De menuknop is ook wat onhandig geplaatst.

Bij dit model is de videokwaliteit zeer goed, en hij heeft een aparte instelbare microfoonaansluiting. Ook de fotokwaliteit is in orde. Resolutie en scherpte zijn allebei ook zeer goed en de bediening scoort ook goed, ondanks de minder handige menu's.

Zijn er nog zaken om rekening mee te houden? Ja, de body is compact, maar geschikte alternatieve lenzen kunnen omvangrijk zijn. De snelheid van het fotograferen is voldoende, maar had beter gekund. Er is geen inbouwde gps; daar heeft deze camera je smartphone voor nodig. Een ingebouwde flitser ontbreekt, maar hij heeft wel een flitsaansluiting.

De Canon EOS M200 is een kleine systeemcamera met enkele geavanceerde functies. De lichtgewichtcamera heeft een draaibaar selfie-aanraakscherm, voldoende ruimte voor de duim op de achterkant en een goede grip.

Het menu is gemakkelijk te bedienen. Ook bij deze camera kun je met je smartphone gps-data toevoegen aan bestanden. Een zoeker ontbreekt, er is alleen het scherm. Er is wel een ingebouwde uitklapbare flitser. Er is een microfoon voor geluid bij een video, maar een losse microfoon aansluiten kan niet. Dit model is verkrijgbaar in twee kleuren.

De Canon EOS M200 scoort over de hele linie uiteraard wat minder dan de Sony die Beste uit de Test is, maar de Canon is wel 1.600 euro goedkoper.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.