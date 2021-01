Neem je WhatsApp-berichten mee als je naar Telegram overstapt en kraak je hersenen met vijftig slimme puzzels in het spel Pink.

Carrot Weather

De populaire alternatieve weerapp Carrot Weather heeft haar grootste update in jaren gehad. Versie 5.0 introduceert een nieuw design, met een overzichtelijke verticale lay-out van de weersverwachting. Het hele ontwerp is aangepast zodat het beter bij iOS 14 past, met felle kleuren en grote knoppen. Deze kun je volledig naar eigen smaak indelen en uitkiezen.

Daarnaast maakt de app slim gebruik van kaarten met specifieke informatie erop. Carrot kijkt naar het weer en kiest op basis daarvan de juiste kaart uit om te laten zien. Zo zie je op een rustige dag bijvoorbeeld informatie over hoe laat de zon opkomt en weer onder gaat, maar zie je op een stormachtige dag informatie over gevaarlijke weersituaties.

Carrot Weather is gratis te downloaden, maar voor alle functies zul je een lidmaatschap af moeten sluiten. Daarmee krijg je bijvoorbeeld notificaties als het gaat regenen.

Download Carrot Weather voor iOS (gratis)

Telegram

De strijd tussen chatapps is begin dit jaar losgebarsten en daar speelt Telegram slim op in. Een grote update van de berichtenapp maakt het nu mogelijk om je volledige berichtgeschiedenis van WhatsApp naar Telegram over te zetten. Daarmee hoopt Telegram een grote drempel voor veel gebruikers weg te nemen.

De update introduceert naast de handige overzetfunctie ook een verbeterde audiospeler waarmee je spraak- en muziekberichten gemakkelijker kunt bedienen en terugluisteren. Op Android zijn de animaties aangepakt en ziet de app er weer wat mooier en vloeiender uit. Telegram wordt inmiddels door meer dan 100 miljoen mensen gebruikt.

Download Telegram voor iOS (gratis)

Download Telegram voor Android (gratis)

Pink

Fanatieke puzzelaars kennen de naam Bart Bonte misschien al. Al jaren brengt hij puzzelspellen uit die allemaal een kleur als thema hebben. Na Red, Yellow, Black, Blue en Green is het nu tijd voor Pink, een nieuwe verzameling met vijftig slimme puzzels.

Het doel is simpel: maak het volledige scherm van je smartphone roze. Daarvoor zul je het toestel moeten kantelen en steeds een nieuwe manier moeten vinden om een puzzel te slim af te zijn. Kom je er echt niet uit, dan kun je op het lampje klikken om een hint te krijgen.

Pink is gratis te downloaden en te spelen, de enige reclames in de app verschijnen als je een hint nodig hebt. Met een in-appaankoop kun je deze reclames ook afkopen.

Download Pink voor iOS (gratis)

Download Pink voor Android (gratis)