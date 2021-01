Het aandeel van de Amerikaanse winkelketen GameStop groeide in de afgelopen tijd enorm in waarde. Ook op techplatforms trokken de ontwikkelingen de aandacht. Moderatoren hadden hun handen vol aan de grote toestroom van nieuwelingen.

Het begon allemaal op Reddit. In het subforum r/wallstreetbets besloot een groep beleggers aandelen van gamewinkel GameStop te kopen, zodat de koers van het bedrijf zou stijgen. Daarmee zetten ze hedgefondsen die op een koersdaling hadden ingezet een hak.

Al snel had het grote gevolgen. Het aandeel GameStop steeg rap in waarde en beleggers van buiten Reddit stapten in. Ondertussen moesten hedgefondsen hun verlies nemen en aandelen terugkopen om de schade te beperken. Het gevolg was dat de koers van het aandeel nog meer steeg.

Moderatoren van r/wallstreetbets maakten de forumpagina woensdag tijdelijk privé. "We ondervinden technische problemen van ongekende schaal als gevolg van de nieuwe belangstelling", schreven ze. Vanwege de grote toestroom nieuwelingen was het voor hen lastig om te controleren of gebruikers zich aan de regels van Reddit hielden. Later op de dag kwam het forum weer online.

Chatapp Discord schorste de server van r/wallstreetbets, maar draaide dat later terug. De server werd eerst vanwege "haatdragende en discriminerende content" verwijderd, nadat moderators daar meermaals over waren gewaarschuwd.

Ook in dit geval groeide het aantal mensen in de groep te snel om berichten tijdig en grondig te kunnen beoordelen. Inmiddels is de server terug en werkt het team achter de server samen met medewerkers van Discord aan het modereren van de content.

Beleggingsapp Robinhood kreeg het eveneens zwaar te verduren. In de app was het donderdag niet meer mogelijk om aandelen van GameStop te kopen. Het bedrijf wilde zijn gebruikers hiermee beschermen vanwege de hevige schommelingen in de koers. Het gevolg zou beleggers echter schaden en uitpakken in het voordeel van hedgefondsen, die wel konden blijven handelen. Op vrijdagochtend stond Robinhood weer "beperkte aankopen" toe.

In de Google Play Store kreeg Robinhood als gevolg van de getroffen maatregelen flink wat slechte recensies voor de kiezen. Een grote groep besloot een waardering van 1 ster aan de app te geven, zodat het gemiddelde flink omlaagging. Google greep vrijdag in en verwijderde zo'n 100.000 recensies, waardoor de app nu weer op bijna vier sterren wordt gewaardeerd.

Op Facebook werd de groep Robinhood Stock Traders gesloten. De groep had 157.000 leden en was bedoeld om aandelenkoersen te bespreken. Maar Facebook ondernam actie, omdat er regels rond "seksuele uitbuiting van volwassenen" werden overtreden. Ook deze groep leek de forse groei van gebruikers niet aan te kunnen.

Overigens werd de groep op 7 januari van dit jaar ook al offline gehaald. Facebook bestempelde de club toen als "gevaarlijke organisatie". Na een herziening werd die beslissing ongedaan gemaakt.

De commotie rondom GameStop is voorlopig niet voorbij. Naast GameStop steken beleggers ook veel geld in andere min of meer afgeschreven bedrijven om de beurswaarde op te voeren. Verschillende leden van het Amerikaanse Congres willen via hoorzittingen meer inzicht krijgen in het opvallende koersverloop van de aandelen op de beurs.