Telegram laat gebruikers voortaan hun chatgeschiedenis van andere berichtenapps, zoals WhatsApp, LINE en KakaoTalk, overzetten naar Telegram. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend in een blogbericht.

Telegram wil het gebruikers van andere apps gemakkelijker maken om over te stappen. "Meer dan 100 miljoen nieuwe gebruikers werden in januari lid van Telegram", schrijft het bedrijf. "Maar wat doe je dan met de berichten en herinneringen die je heb in je oude apps?"

In de afgelopen tijd kreeg Telegram miljoenen nieuwe gebruikers. De chatapp profiteerde van gedoe rond WhatsApp, dat buiten Europa onder vuur ligt vanwege een nieuw privacybeleid. Daarin staat dat gebruikers akkoord moeten gaan met data-uitwisseling tussen WhatsApp en Facebook. Als ze er niet mee instemmen, kunnen ze de app binnenkort niet meer gebruiken.

Chats kunnen via een exporteerfunctie in WhatsApp naar Telegram verhuisd worden. Volgens Telegram kosten de geïmporteerde chats geen extra opslagruimte op een telefoon, omdat ze in de cloud bewaard worden.

Zo zet je gesprekken over van WhatsApp naar Telegram op Android Open een WhatsApp-gesprek.

Tik op 'Meer'.

Kies 'Exporteer chat'.

Tik op Telegram in het 'Delen met'-menu.