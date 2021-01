Het Chinese smartphonemerk Honor is in gesprek met Google en verwacht dat de twee partijen weer gaan samenwerken, zegt topman Zhao Ming in gesprek met South China Morning Post. Als dat lukt, kan Honor telefoons verkopen met de Google Play Store.

De samenwerking werd stopgezet vanwege Amerikaanse sancties tegen Huawei. De Chinese telefoonfabrikant kon geen zaken meer doen met Google, waardoor de Play Store - een toegangspoort voor duizenden apps - niet op smartphones te vinden was.

In november werd bekend dat Huawei het merk Honor verkoopt. Omdat Huawei geen zakelijke belangen in het nieuwe bedrijf heeft, hoopt het dat Honor de Amerikaanse sancties kan omzeilen.

Het bedrijf kondigde deze maand de eerste smartphone sinds de afsplitsing aan: de Honor V40, die vooralsnog alleen in China op de markt is gebracht. In het thuisland is Honor niet afhankelijk van Google, omdat veel andere bedrijven in China ook appwinkels aanbieden.

Het Witte Huis van voormalig president Donald Trump uitte vooral kritiek op de spionagerisico's in telecomapparatuur van Huawei, maar ook de smartphonetak werd door de acties gestraft.

Het Witte Huis, dat inmiddels bewoond wordt door Joe Biden, heeft duidelijk gemaakt de harde lijn tegen Huawei door te willen zetten. Het is onduidelijk of dat voor Honor gevolgen gaat hebben.

"Er is geen reden om beperkingen op te leggen aan een bedrijf dat normale consumentenelektronica maakt (in tegenstelling tot netwerkapparatuur, red.)", zei Zhao hierover tegen South China Morning Post.