De marktautoriteit van het Verenigd Koninkrijk start een formeel onderzoek naar de overname van het gifjesplatform GIPHY door Facebook. Het vooronderzoek heeft voldoende informatie opgeleverd om tot deze stap over te gaan, meldt de Competition and Markets Authority (CMA) donderdag.

Dat betekent dat de CMA tot 25 maart de tijd heeft om te beslissen of er een reëel risico is dat de overname leidt tot minder concurrentie. Als dat volgens de toezichthouder het geval is, kan het diepergaand vervolgonderzoek instellen.

Facebook kondigde de overname van GIPHY in mei aan om de dienst te willen integreren met Instagram. Een kwart van al het verkeer op GIPHY zou volgens Facebook al afkomstig zijn van Instagram.

"We blijven volledig meewerken aan het onderzoek van de CMA", laat een Facebook-woordvoerder donderdag weten. "Deze fusie is goed voor de concurrentie en in het belang van iedereen in het VK die GIPHY en onze diensten gebruikt."

Autoriteiten lijken strenger op te willen treden tegen overnames door grote techbedrijven. In de Verenigde Staten ligt de mogelijkheid op tafel dat Facebook afstand moet doen van het eerder overgenomen Instagram en WhatsApp.

Hoeveel Facebook voor GIPHY betaald heeft, is niet bekendgemaakt, maar volgens nieuwssite Axios gaat het om ongeveer 400 miljoen dollar (bijna 330 miljoen euro).