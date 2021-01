Een onafhankelijke toezichtsraad van Facebook heeft in zijn eerste vijf in behandeling genomen zaken geoordeeld dat Facebook vier keer een foute beslissing maakte door berichten van zijn sociale media te verwijderen.

Het is de eerste keer dat Facebooks toezichtraad uitspraken publiceert. Het orgaan werd door Facebook in het leven geroepen na kritiek op de manier waarop het bedrijf berichten verwijdert als die volgens het platform de regels overtreden.

De toezichtsraad is onder meer kritisch omdat Facebooks regels vaag zijn. Zo werd het bericht van de Franse gebruiker verwijderd vanwege het beleid voor desinformatie en het risico op directe gezondheidsschade. Maar omdat de regels onduidelijk zijn, is het voor gebruikers moeilijk om te achterhalen wat precies wel en niet mag.

In de zaak van het onterecht aan Goebbels toegeschreven citaat, werd het bericht verwijderd omdat het 'gevaarlijke personen' zou verheerlijken. Maar Facebook is niet duidelijk geweest dat de gebruiker in zo'n bericht expliciet afstand moet nemen van zo'n persoon, aldus de raad. Ook ontbreekt een lijst van mensen die op deze lijst staan en legt het bedrijf niet uit wat 'lof' en 'steun' voor deze personen precies inhoudt.

Facebook stond volgens de raad in zijn recht in deze zaak Het besluit om een bericht te verwijderen vanwege haatzaaien, omdat er in het Russisch een ontmenselijkende term voor Azerbeidzjanen werd gebruikt.

De uitspraken van de raad zijn bindend: Facebook moet zich houden aan het oordeel om de vier berichten te herstellen.

Gebruikers kunnen bij de toezichtsraad aankloppen als zij vinden dat Facebook actie onderneemt die indruist tegen de vrijheid van meningsuiting en alle andere bezwaarprocedures geen soelaas boden.

Facebook verwijst na verzoek om een reactie naar zijn blog, waar het bedrijf laat weten dat naast de Instagram-foto van de tepels, die eerder al hersteld was, ook twee andere berichten zijn teruggeplaatst.

Ook belooft het bedrijf transparanter te zijn over zijn beleid omtrent gezondheidsinformatie. Maar, merkt het bedrijf op, de huidige aanpak om tijdens de COVID-19-pandemie onjuiste informatie te bestrijden zal niet veranderen.