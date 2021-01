De GGD wist al maanden dat miljoenen privégegevens van Nederlanders slecht waren beveiligd in de coronasystemen, meldt RTL Nieuws donderdag.

Het medium voerde de afgelopen dagen tientallen gesprekken met GGD-medewerkers die betrokken zijn bij het inplannen van testafspraken en het bron- en contactonderzoek. Daaruit zou blijken dat medewerkers al vaker hebben laten weten dat er problemen waren, maar dat de kritiek telkens werd weggewuifd door leidinggevenden.

Volgens de NOS werden de gegevens van miljoenen Nederlanders al sinds de start van het coronatestsysteem niet goed beschermd. Een woordvoerder zegt tegen RTL Nieuws niet bekend te zijn met de signalen dat medewerkers al eerder aan de bel hebben getrokken over de problemen.

Miljoenen privégegevens illegaal verhandeld

Maandag bleek dat miljoenen privégegevens van Nederlanders uit de coronasystemen van de GGD illegaal zijn verhandeld. Het gaat om informatie die in twee computersystemen van de GGD staat vermeld. Het ene systeem wordt gebruikt om coronatesten te registreren, terwijl het andere wordt ingezet voor het bron- en contactonderzoek.

De handelaren boden de woonadressen, telefoonnummers en burgerservicenummers van Nederlanders aan voor tussen de 30 en 50 euro. Dat gebeurde op chatdienst Telegram. Een koper kon deze informatie misbruiken voor bijvoorbeeld identiteitsfraude.

Vanaf andere accounts werden grotere datasets verkocht, met daarin informatie van tienduizenden Nederlanders. De illegale handelaren beweerden de privé-informatie van bekende Nederlandse aan te kunnen bieden.

De GGD werd vrijdag op de hoogte gebracht van de datahandel. Afgelopen weekend werden twee personen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de datahandel.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat blijkt dat gegevens bij de GGD slecht beveiligd zijn in de coronasystemen. Nieuwsuur meldde in september dat de persoonlijke gegevens van iedereen die een coronatest liet uitvoeren toegankelijk waren voor honderden medewerkers van de coronatestlijn die daar niet bij zouden mogen voor hun werk.

In november meldde het AD dat GGD-medewerkers ongeoorloofd dossiers hebben ingezien van zeker twee bekende Nederlanders die een coronatest lieten doen. Een van hen was de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb.