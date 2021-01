Spotify heeft een patent gekregen voor technologie waarmee je een stem kunt analyseren en liedjes kan voorspellen op basis van iemands emotionele toestand, geslacht, leeftijd of accent. Dat meldt de BBC donderdag.

Het patent, dat in 2018 werd aangevraagd en onlangs werd toegekend, zou de streamingdienst in staat stellen om "observaties te doen" over de omgeving en emoties van een gebruiker met behulp van spraakherkenningstechnologie.

Spraakherkenning kan informatie verzamelen over leeftijd en geslacht, terwijl ritme en de toonhoogte van iemands stem aanwijzingen zouden geven over hoe een gebruiker zich voelt: blij, boos, verdrietig of neutraal.

De resultaten zouden worden gecombineerd met andere informatie - waaronder de eerder afgespeelde nummers van een gebruiker en de muzieksmaak van hun vrienden - om aanbevelingen te verbeteren.

Spotify zou vervolgens muziek kunnen afspelen die de stemming van gebruikers of zelfs hun sociale omgeving past. De technologie is namelijk ook in staat om te herkennen of gebruikers alleen zijn, met een groep of dat er een feest wordt gegeven.

Volgens Spotify is het gebruikelijk dat streamingdiensten gebruikers gepersonaliseerde aanbevelingen bieden, maar het bedrijf erkent dat het met deze technologie een stapje verder gaat. Of en wanneer de technologie wordt uitgerold, is niet duidelijk.