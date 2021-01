Bumble heeft donderdag aangekondigd bodyshaming te verbieden. Mensen die ongevraagd denigrerende opmerkingen maken over het uiterlijk van anderen, worden van de datingapp verbannen.

Onder bodyshaming vallen opmerkingen die volgens Bumble als "racistisch, 'vetfoob', homofoob of transfobisch" beschouwd kunnen worden. Door harder op te treden wil de app een "vriendelijkere en meer respectvolle dateomgeving" creëren.

Bumble is een datingapp waarbij mannen en vrouwen elkaar kunnen liken, maar vrouwen zetten bij een match de eerste stap om een gesprek aan te gaan.

De app gebruikt algoritmes die berichten en afbeeldingen detecteren die tegen de regels zijn. Vervolgens worden ze ter beoordeling naar een menselijke moderator gestuurd.

Mensen die op hun profiel of in de chatfunctie bodyshamen, krijgen eerst een waarschuwing. Ook krijgen ze hulp aangeboden om hun gedrag te veranderen. Gaan ze daarna nog eens in de fout, dan kan Bumble hen verwijderen.