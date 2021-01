Het online platform OnlyFans is het afgelopen jaar explosief gegroeid. Maar wat is het eigenlijk en kun je er echt zoveel geld mee verdienen als wordt beweerd?

OnlyFans is een in 2016 opgericht Brits internetplatform, waar gebruikers foto's en video's kunnen plaatsen die exclusief te zien zijn voor betalende volgers. Het is populair onder celebrity's, influencers en sekswerkers. Volgens The New York Times had OnlyFans in december meer dan 90 miljoen gebruikers, terwijl dat er in 2019 nog maar 120.000 waren.

Dat het platform tijdens de coronacrisis zo populair is geworden, is niet gek. "Door het coronavirus zitten veel mensen thuis. Dan pak je snel een laptop of telefoon", zegt mediawetenschapper Niels van Doorn. Hij doet aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar platformeconomie en digitaal sekswerk.

Een andere reden waarom platforms zoals OnlyFans momenteel zo populair zijn, is dat het intiem en persoonlijk is. "Als je extra betaalt, kun je extra content krijgen. Je voelt je daardoor speciaal en hebt het idee dat je een band met iemand opbouwt", zegt Van Doorn.

Geld verdienen met OnlyFans

Acteur Ferry Doedens verdient naar eigen zeggen soms 30.000 euro per maand met het publiceren van naakfoto's en video's op OnlyFans. Maar is het voor iedereen zo makkelijk om er bakken met geld mee te verdienen? Nee, zegt sekswerker en BIJ1-politicus Yvette Luhrs (35).

"OnlyFans is voor sekswerkers aantrekkelijk omdat het een groot en makkelijk vindbaar platform is, maar ik ken weinig sekswerkers die ervan kunnen leven. Het is aantrekkelijker om je content op meerdere platforms aan te bieden."

Bovendien heeft Doedens het makkelijk: hij was al bekend en had al veel volgers toen hij begon met OnlyFans. "Ferry Doedens was al een merk. Als je net komt kijken, is het achteraan in de rij aansluiten, want de markt is al verzadigd", zegt Luhrs. OnlyFans berekent bovendien een commissie van 20 procent over de verdiensten van zijn gebruikers, al is dit percentage volgens Luhrs op andere platforms vaak hoger.

Account onderhouden kost veel tijd

Sekswerker Moira Mona (30) had een account op OnlyFans, maar heeft deze verwijderd. "In het begin was ik er blij mee, omdat ik er wat extra geld mee binnenhaalde. Na een tijdje waren er problemen met de uitbetalingen: steeds meer sekswerkers worden zonder de voorwaarden te schenden van het platform gegooid en verliezen dan het geld in hun account. Ook was ik er te veel tijd aan kwijt."

Volgens haar is het geen kwestie van even snel een paar foto's of video's maken. "Het werd op een gegeven moment een dagtaak. Je moet niet alleen content maken en plaatsen, maar ook de marketing doen en engagement creëren. Bovendien maak je niet even snel een filmpje: je hebt bijvoorbeeld een ruimte nodig waar je rustig kunt werken en de belichting moet goed zijn."

Bovendien denkt ze dat sekswerkers binnenkort geweerd gaan worden van OnlyFans, nu het platform steeds populairder wordt. "Ik ben bang dat er straks onderscheid komt tussen sexy beelden van een celebrity en sexy beelden van een sekswerker."

Celebrity's dragen meer commissie af

Volgens mediawetenschapper Van Doorn is de angst van Mona niet ongegrond. Het is volgens hem vaker gebeurd dat naaktbeelden verboden werden toen een platform populairder werd, bijvoorbeeld in het geval van Tumblr.

"Eigenaren en investeerders willen zoveel mogelijk geld verdienen. Celebrity's kunnen meer geld vragen dan een sekswerker en dragen dus meer commissie af aan OnlyFans. Als je als investeerder meer geld kunt verdienen met content die als veiliger wordt beschouwd, dan doe je dat."

Van Doorn beschouwt de populariteit van OnlyFans als een trend. "Iedereen hoort ervan en gaat even kijken hoe het werkt, maar de trend gaat ook weer voorbij. Over een tijd is een ander platform weer populair."