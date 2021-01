Samsung heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar 11 procent minder smartphones verkocht dan in dezelfde periode in 2019, meldt het bedrijf donderdag in zijn kwartaalrapport.

De omzet uit telefoonverkopen viel volgens Samsung tegen vanwege "stevigere concurrentie in het eindejaarsseizoen". Ook gaf het bedrijf meer uit aan marketingkosten. Specifieke bedragen zijn niet bekendgemaakt.

Samsung had last van Apple, dat zijn omzet uit de smartphoneverkoop in het afgelopen kwartaal met 17 procent zag stijgen vergeleken met een jaar eerder. Apple bracht in september de iPhone 12 uit, de eerste iPhone met ondersteuning voor 5G.

Op andere gebieden deed Samsung goede zaken. Zo profiteerde het bedrijf van een toenemende vraag naar computers. Ook verkocht Samsung veel chips en oledschermen, waar onder meer Apple gebruik van maakt voor zijn iPhones.

De nettowinst kwam neer op 6,5 biljoen won (4,8 miljard euro). Daarmee steeg de winst 25,4 procent vergeleken met een jaar eerder. Vergeleken met het derde kwartaal van 2020 daalde de nettowinst juist met 26,7 procent. De omzet bedroeg in het afgelopen kwartaal 61,55 biljoen won (45 miljard euro).