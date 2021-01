WhatsApp voegt in de komende weken een extra beveiligingslaag toe aan het inloggen op WhatsApp Web op de computer. Mensen die hun telefoon hebben beveiligd met een vingerafdruk of gezichtsscan moeten deze voortaan gebruiken om in te kunnen loggen op de webversie van WhatsApp, schrijft het bedrijf op Twitter.

Het nieuwe beveiligingssysteem van WhatsApp wordt standaard ingeschakeld op iPhones met iOS 14 en Touch ID of Face ID en op Android-telefoons die biometrische verificatie hebben ingeschakeld.

WhatsApp-gebruikers worden verplicht de extra beveiligingslaag te gebruiken, zegt een woordvoerder van WhatsApp tegen NU.nl. De enige manier om die te omzeilen, is de scans helemaal uitzetten op de telefoon.

Na het scannen van een gezicht of vingerafdruk krijgen gebruikers net als voorheen een QR-code te zien op de computer. Door die met de WhatsApp-app te scannen, kan WhatsApp ook in de browser worden gebruikt.

WhatsApp en moederbedrijf Facebook krijgen met het nieuwe systeem geen toegang tot vingerafdrukken en gezichtsscans. De verwerking van biometrische data als verificatie om in te loggen vindt alleen plaats op de telefoon zelf; die informatie wordt verder niet gedeeld.

De functie komt in de komende weken beschikbaar voor WhatsApp-gebruikers wereldwijd.