Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Twitter-gebruiker Douglass Mackey aangeklaagd, omdat hij tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 desinformatie heeft verspreid. De 31-jarige man uit Florida hangt een celstraf van maximaal tien jaar boven het hoofd.

In de aanklacht wordt Mackey, die onder de naam Ricky Vaughn tweette, ervan beschuldigd het stemmen te hebben ontmoedigd. Volgens het Amerikaanse ministerie verspreidde de man tussen september 2016 en november 2016 desinformatie. Hiermee probeerde hij mensen ervan te overtuigen dat ze konden stemmen door een sms te sturen, wat in werkelijkheid niet kon.

"Er is in het openbare debat geen plaats voor leugens en verkeerde informatie om burgers van hun stemrecht te beroven", schrijft het ministerie. Volgens de aanklacht hebben ten minste 4.900 mensen vanwege de misleidingscampagne per sms gestemd. Mackey had in 2016 zo'n 58.000 volgers.

Mackey wordt gelinkt aan verschillende groepen met voorstanders van Donald Trump, waaronder een groep met de naam War Room. Hierin deelden verschillende mensen ideeën over hoe ze de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 konden beïnvloeden.

Twitter schorste het account van Mackey meerdere malen vanwege overtredingen van de regels. Hij keerde zeker drie keer terug op andere accounts.