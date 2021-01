Apple brengt "aan het begin van de lente" een nieuwe privacyfunctie uit op iOS, waarmee ontwikkelaars aan gebruikers moeten vragen of hun app hen mag volgen. Dat meldt het bedrijf een nieuw privacyrapport (pdf). In een nieuwe iOS 14-bèta is de functie al beschikbaar.

Gebruikers moeten nadrukkelijk toestemming geven om gevolgd te worden via trackers. Hiermee worden op de achtergrond gegevens verzameld van een gebruiker, zoals de huidige locatie of bezochte sites. Op basis van een unieke gebruikerscode kan zo een profiel worden gemaakt met interesses van de persoon, zodat de gebruiker gerichte advertenties krijgt voorgeschoteld.

Normaal gesproken moeten mensen in de instellingen van hun telefoon graven om deze trackers uit te zetten. Apple wil dat veranderen door gebruikers bij het openen van een app te vragen om volgfuncties in te schakelen. Als de gebruiker toestemming weigert, mag de app geen informatie verzamelen.

De nieuwe privacyfunctie moest eigenlijk in het najaar van 2020 in besturingssystemen van Apple verschijnen, maar werd toen uitgesteld om ontwikkelaars meer tijd te geven om hun werkwijze aan te passen.

Adverteerders vrezen vanwege de wijziging omzet mis te lopen. Facebook waarschuwde al dat het mogelijk "ernstige gevolgen" zou hebben voor online adverteerders, met name voor kleine adverteerders.