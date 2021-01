Facebook gaat zijn algoritme aanpassen zodat gebruikers geen activistische of politieke groepen meer aanbevolen krijgen, maakte CEO Mark Zuckerberg woensdag bekend. In de Verenigde Staten werd die maatregel afgelopen najaar al genomen vanwege de toegenomen politieke spanningen rond de presidentsverkiezingen.

Na een jaar waarin Facebook worstelde met het tegengaan van desinformatie en problematische inhoud, met name racistische, zegt Facebook zich meer te willen concentreren op "positieve" groepen. Het platform wil zijn gebruikers helpen "zich te amuseren", zei Zuckerberg bij een presentatie van de trimesterresultaten van zijn bedrijf.

De Democratische senator Ed Markey vroeg Zuckerberg dinsdag om tekst en uitleg over berichten waarin werd gemeld dat Facebook, ondanks het beleid in de VS rond de verkiezingen, er niet in slaagde het aanbevelen van politieke groepen te staken. Markey noemde die groepen "kweekvijvers voor haat" en stelde dat mede in dergelijke groepen de dodelijke bestorming van het Capitool op 6 januari was gepland.

Bij zijn presentatie zei Zuckerberg woensdag dat zijn bedrijf doorgaat met het voorkomen van geweldsoproepen via het platform. Ook overweegt Zuckerberg de hoeveelheid aan politieke inhoud in de nieuwsfeed van gebruikers te beperken.

Meerdere toezichthouders en belangengroepen hebben bij Facebook aangedrongen op het beperken van het aanbevelen van groepen gebaseerd op algoritmes. Zij stellen dat sommige Facebookgroepen een forum zijn geworden voor de verspreiding van desinformatie en extremistische activiteiten.