T-Mobile kampt woensdag met een storing waardoor een onbekend aantal klanten geen gebruik kan maken van het vaste internet.

De provider bevestigt de storing op zijn website. "We ontvangen meldingen dat een aantal klanten problemen ondervinden met het vaste internet op ons glasvezelnetwerk. Op dit moment zijn we op zoek naar de oorzaak en de oplossing", schrijft T-Mobile.

Volgens de provider is de storing in de loop van de ochtend ontstaan. Door de problemen is ook de klantenservice telefonisch slecht bereikbaar.

Wat de oorzaak van de storing is, is niet bekend. Een woordvoerder van T-Mobile was niet bereikbaar voor een reactie.