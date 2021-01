Microsoft heeft in het vierde kwartaal opnieuw flink geprofiteerd van het massale thuiswerken als gevolg van de coronapandemie, zo bleek dinsdag uit de kwartaalcijfers. De softwaregigant draaide een omzet van 43,1 miljard dollar (35,4 miljard euro), een stijging van 17 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Door een nieuwe golf van het coronavirus in veel landen was er weer meer aandacht voor thuiswerken en thuisonderwijs. De vraag naar de diensten van Microsoft steeg daardoor flink.

De tak die serverruimte in de cloud verkoopt waar bedrijven hun eigen software op kunnen draaien, groeide fors. Door de 50 procent omzetgroei bij die Azure-diensten ging de omzet bij de divisie Intelligent Cloud als geheel met haast een kwart omhoog. De verkoop van Office-software en -clouddiensten ging bij bedrijven met 11 procent vooruit en voor consumenten met 7 procent omhoog.

Bij de vorige kwartaalcijfers maakte Microsoft bekend dat het thuiswerksysteem Microsoft Teams er in korte tijd 40 miljoen gebruikers bij kreeg. In oktober telde de dienst 115 miljoen gebruikers. De softwaregigant gaf bij de nieuwe kwartaalcijfers geen update over het aantal gebruikers, maar meldde wel dat de mobiele versie van Teams inmiddels 60 miljoen dagelijkse gebruikers heeft.

Andere onderdelen die opvallende groei lieten zien waren zakelijk sociaal netwerk LinkedIn, waar Microsoft haast een kwart meer omzet mee behaalde, en de Xbox. Mede dankzij de introductie van een nieuwe generatie van die spelcomputer, de Xbox Series X en S die in november werden uitgebracht, steeg de omzet van spelletjes en advertenties met 40 procent.

Game Pass, het Xbox-abonnement waarmee spelers toegang krijgen tot een reeks aan verschillende games, heeft nu 18 miljoen gebruikers. In september waren dat er nog 15 miljoen. De dienst Xbox Live, waarmee spelers online games met elkaar kunnen spelen, heeft nu maandelijks meer dan 100 miljoen actieve gebruikers.

De nettowinst ging met een derde omhoog tot 15,5 miljard dollar (12,7 miljard euro).