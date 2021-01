Gina Raimondo, die door de Amerikaanse president Joe Biden is voorgedragen als minister voor Economische Zaken, wil de harde lijn tegen de Chinese telecomfabrikant Huawei in de nieuwe Amerikaanse regering voortzetten.

"Ik zal alle middelen die ik tot mijn beschikking heb tot het uiterste inzetten om Amerikanen en onze telecomnetwerken te beschermen tegen Chinese bemoeienis of enige vorm van beïnvloeding", zei Raimondo.

De kandidaat-minister deed de uitspraak voor een Senaatscommissie. De positie van minister van Economische Zaken is niet formeel ingevuld sinds Donald Trump op 20 januari het Witte Huis verliet.

Het Witte Huis van Trump voerde een sterk anti-Chinabeleid en richtte zijn pijlen regelmatig op Huawei. De regering beschuldigde het Chinese bedrijf ervan een pion van Peking te zijn. Huawei zou met het leveren van telecomapparatuur op het Westen kunnen spioneren. Bewijs dat dit gebeurt, is nooit geleverd.

Desondanks maakten de Verenigde Staten er geen geheim van het Huawei ook buiten zijn eigen landsgrenzen moeilijk te willen maken. Een vertegenwoordiger van de VS noemde het in 2019 een "topprioriteit" om Huawei ook in Europa uit de telecomnetwerken te weren.

De druk heeft geleid tot een kritischere blik van de Europese Unie en ook Nederland op Huawei-apparatuur. Brussel dringt aan op alternatieven, zoals Ericsson en Nokia uit Scandinavië. Maar de Chinese fabrikant kan nog altijd zakendoen met de beheerders van telecomnetwerken.

Blijft lastig voor Huawei in de VS

Raimondo's opmerkingen geven een voorproefje van hoe de regering-Biden in ieder geval binnen de Amerikaanse landsgrenzen met Huawei zal omgaan.

Na haar verhoor in de commissie, die ze van afstand deed in verband met het coronavirus, moet Raimondo formeel worden goedgekeurd door de Senaat voor ze zichzelf minister van Economische Zaken mag noemen.

Het Amerikaanse Congres ging in december al akkoord met het vrijmaken van 1,9 miljard dollar (1,56 miljard euro) om de apparatuur van Huawei en een andere Chinese fabrikant, ZTE, in de Amerikaanse telecomnetwerken te vervangen.