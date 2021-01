De Noorse consumentenbond wil Grindr, een populaire datingapp binnen de lhbti-gemeenschap, voor 11,7 miljoen dollar (9,6 miljoen euro) beboeten. Volgens de toezichthouder heeft het bedrijf illegaal gebruikersgegevens aan reclamebureaus verstrekt.

"Onze voorlopige conclusie is dat de inbreuken zeer ernstig zijn", zei het Noorse bureau in een verklaring waarin werd aangekondigd dat het om een recordboete gaat.

Grindr heeft tot 15 februari de tijd om op de claims te reageren, waarna de Noorse consumentenbond Forbrukerrådet een definitieve beslissing in de zaak zal nemen. Grindr was niet bereikbaar voor een reactie, meldt persbureau Reuters.

De Noorse toezichthouder concludeerde vorig jaar in een onderzoek dat tien populaire apps, waaronder Grindr en Tinder, de Europese privacywet zouden overtreden door privégegevens te verhandelen.

Gegevens die zouden worden verhandeld zijn onder andere leeftijd, geslacht, locatie, ip-adres en interesses. Bij Grindr en Tinder wordt volgens de bond ook je seksuele voorkeur doorgestuurd.

Volgens de consumentenbond vermelden de apps de datadeling wel in hun privacyvoorwaarden, maar is dat niet toegestaan. Er wordt namelijk niet nadrukkelijk om toestemming gevraagd en het is ook niet mogelijk om het verhandelen van je gegevens uit te schakelen.