Google stopt met het doneren aan leden van het Amerikaanse Congres die tegen de verkiezingsresultaten hebben gestemd.

De techgigant had eerder deze maand, na de gewelddadige bestorming van het Amerikaanse Capitool, alle politieke bijdragen stopgezet om zijn beleid van donaties opnieuw te bekijken en beoordelen.

"Na die beoordeling heeft het bestuur besloten dat het geen bijdragen zal leveren aan een lid van het Congres dat tegen de verkiezingsresultaten heeft gestemd", zei een woordvoerder van Google maandag in een verklaring.

Honderden Trump-demonstranten bestormden op 6 januari het Capitool, waar het Congres op dat moment samengekomen was om te debatteren over het tellen van de kiesmannen. Verschillende Republikeinen stemden tegen de verkiezingsuitslag, die later die avond vastgesteld zou worden.

Door de bestorming moest de zitting echter worden uitgesteld. De Trump-demonstranten braken door de barricade voor het Capitool en wisten in het gebouw te komen. De aanwezige Congresleden moesten in veiligheid worden gebracht. Bij de bestorming kwamen vijf personen om het leven.

Na het incident kregen de Republikeinen in het Congres te maken met verschillende bedrijven die campagnedonaties stopzetten en zeiden dat ze hun beleid aan het herzien waren. Onder andere Amazon, AT&T, Comcast en Verizon hebben gedreigd om fondsenwervende middelen voor de Republikeinen te beperken.