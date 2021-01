Twitter experimenteert vanaf maandag met Birdwatch, een functie waarmee het factchecken deels wordt uitbesteed aan gebruikers. Het gaat voorlopig nog om een pilot.

Met Birdwatch kunnen gebruikers notities schrijven bij een tweet die volgens hen onjuiste informatie bevat. Die notities zijn in te zien via een aparte site, waar andere deelnemers kunnen aangeven of ze behulpzaam zijn.

Pas als Twitter zeker is dat het project daadwerkelijk kwalitatief zinnige factchecks oplevert en niet te kwetsbaar is voor manipulatie, wil het bedrijf Birdwatch-notities op het platform zelf zichtbaar maken. Ook dan gaat het alleen om notities waar genoeg mensen het over eens zijn.

Birdwatch zal geen impact hebben op de zichtbaarheid van tweets en is voorlopig alleen in de Verenigde Staten te testen.