KPN heeft zowel het snelste netwerk als de beste dekking van alle mobiele providers van Nederland. Dat blijkt dinsdag uit de jaarlijkse sneltest van onderzoeker Ookla.

T-Mobile won de vorige drie edities de snelheidstest, maar blijkt nu ingehaald te zijn door KPN. Met een gemiddelde downloadsnelheid van 92,5 mb per seconde en een gemiddelde uploadsnelheid van 19,8 mb per seconde schiet KPN T-Mobile nipt voorbij.

Ook qua dekking kwam KPN verreweg als de beste uit de test. Ookla meet via telefoons waarop hun speedtestapp geïnstalleerd is of een netwerk bereik heeft op een locatie, en hoe sterk dat bereik is.

Ookla verzamelde in het afgelopen half jaar zo'n half miljoen tests van de 177.000 individuele toestellen waarop hun app geïnstalleerd is. Op basis van die informatie kwam de onderzoeker tot dit oordeel.