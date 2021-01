Nederlanders kijken vaker naar webcams gericht op de stad sinds de avondklok is ingevoerd, blijkt uit gegevens van Google en Webcam.nl.

Bij Google werd op 23 januari om 21.00 uur ineens tien keer zo vaak gezocht naar het woord 'webcam' in vergelijking met de dagen daarvoor.

Er werd in drie jaar tijd niet zo vaak gezocht naar dit woord als bij het ingaan van de avondklok. In februari 2018 was er ook veel webcam-zoekverkeer tijdens het schaatsen op de Olympische Winterspelen.

Vermoedelijk zoeken mensen naar websites waar ze livestreams van het land kunnen bekijken. Steden zijn tijdens de avondklok grotendeels verlaten en tonen een ander aanzicht dan normaal.

In meerdere Nederlandse gemeenten ontstond ook onrust door de ingevoerde avondklok, waarbij winkels werden geplunderd en een ziekenhuis werd aangevallen.

Tien keer zoveel kijkers op website

Ook de site Webcam.nl wordt tijdens de avondklok veel meer bezocht dan normaal. "De afgelopen twee avonden hadden we twintigduizend gelijktijdige kijkers", vertelt beheerder Peter Austin aan NU.nl. "Dat is het tienvoudige van ons gebruikelijke bezoek op dat tijdstip."

Er wordt veel gekeken naar webcams gericht op bijvoorbeeld de Dam en de Zaanse Schans. "Het is toch een soort virtueel raam voor veel mensen geworden tijdens de pandemie", denkt Austin. In het afgelopen jaar zag hij het verkeer toenemen.

Toename webcamseks tijdens corona

Webcamverkeer is ook op andere fronten toegenomen door de coronacrisis. Volgens het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) is bijvoorbeeld vaker sprake van webcamseks.

Volgens de organisatie is meer onderzoek naar mogelijke uitbuiting via dat platform nodig.

Volgens telecomproviders nam het algehele internetverkeer fors toe bij het ingaan van de recente lockdown. Streamingdiensten zoals Netflix zagen hun omzet tijdens de pandemie stijgen.