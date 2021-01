In 2020 werd voor meer dan 41 miljoen euro schade gemeld bij de Fraudehelpdesk. Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2019, toen het nog om ruim 26 miljoen euro ging, meldt het meldpunt maandag.

In totaal ontving de Fraudehelpdesk in 2020 ongeveer 350.000 meldingen. De meeste meldingen gingen over identiteitsfraude en dan met name via WhatsApp.

Bij WhatsApp-fraude doet een crimineel zich vaak voor als een bekende van een slachtoffer, zodat zij minder snel doorhebben dat ze worden opgelicht. Oplichters kiezen bijvoorbeeld een foto van de bekende en gebruiken die als profielfoto. Vervolgens zeggen ze bijvoorbeeld een nieuw nummer te hebben en in een noodsituatie te verkeren, waardoor ze snel geld nodig hebben.

Wat volgens de helpdesk vorig jaar vooral opviel, is dat cybercriminelen zich steeds beter voorbereiden. Ze ontfutselden bijvoorbeeld vooraf bepaalde gegevens om zich daarmee later zeer overtuigend te kunnen voordoen als een ander.

Dit deed de oplichter bijvoorbeeld door vooraf een phishinglink te sturen of een telefoongesprek op te nemen. "Met kennis van persoonlijke financiële gegevens of het stemgeluid van een zoon of dochter, was de misleiding voor latere slachtoffers nauwelijks te herkennen", aldus de Fraudehelpdesk.

Het meeste geld verloren mensen aan beleggingsfraude, gevolgd door identiteitsfraude (met name misbruik van bedrijfsnamen) en voorschotfraude, waarbij slachtoffers vooraf betalen om iets te ontvangen.