Hanson Robotics, de Chinese ontwikkelaar van onder andere de mensachtige Sophia-robot, wil tegen het eind van het jaar de massaproductie van robots op gang hebben gebracht. Dat heeft oprichter David Hanson maandag tegen persbureau Reuters gezegd.

Het bedrijf meldt dat in de eerste helft van 2021 vier modellen, waaronder de Sophia-robot, uit de fabrieken rollen. Sophia werd in 2016 geïntroduceerd en werd de afgelopen jaren bekend door haar aanwezigheid op verschillende beurzen en festivals. Ze ziet eruit als een mens, kan praten en heeft tientallen gezichtsexpressies.

Het bedrijf brengt naast Sophia ook een robot op de markt met de naam Grace, die speciaal is ontwikkeld voor de zorgsector. Volgens oprichter Hanson kunnen robots niet alleen handig zijn in de gezondheidszorg, maar kunnen ze bijvoorbeeld ook worden gebruikt in de detailhandel of luchtvaart.

Juist nu, tijdens de coronapandemie, is er behoefte aan robots, zei Hanson. "De wereld van Covid-19 zal steeds meer automatisering nodig hebben om mensen veilig te houden."

De vier robots die het bedrijf produceert zijn volgens hem zo uniek, omdat ze er menselijk uitzien. "Dat kan handig zijn in deze tijd, waarin mensen vreselijk eenzaam en sociaal geïsoleerd zijn."

De ontwikkelaar zegt in 2021 "duizenden" grote en kleine robots te willen verkopen. Hoe duur de vier modellen gaan worden, is nog niet bekend. Eerder sprak het bedrijf over "enkele honderden dollars" voor de Sophia-robot, die op dat moment alleen nog in het Engels kon communiceren.