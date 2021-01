De Chinese techgigant Tencent heeft een meerderheidsaandeel gekocht in Klei Entertainment, de Canadese maker van onder andere survivalgame Don't Starve en Mark of the Ninja. Dat maakte het bedrijf vrijdagavond bekend.

Tencent is marktleider in de Chinese gamesector en kocht de afgelopen jaren wel vaker aandelen in westerse gamebedrijven uit de midden- en hoogbudgetklasse. Zo heeft het bedrijf een flink aandeel in Epic Games, de maker van Fortnite.

In een blogpost schrijft Klei-oprichter Jaime Cheng dat deze stap "er voor zorgt dat we ons beter kunnen manoeuvreren door een veranderende industrie". Tencent zal geen hand hebben in het draaien van de studio of de projecten die ze kiezen, aldus Cheng.

Deels daarom heeft Klei gekozen om met het Chinese bedrijf in zee te gaan.

Klei Entertainment is een maker van spellen in de middenbudgetsklasse. Klei-games staan bekend om hun cartoonachtige en opzettelijk overdreven artstyle, en worden doorgaans goed ontvangen door critici.