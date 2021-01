Het aantal Nederlanders dat TikTok gebruikt groeide over het afgelopen jaar met ruim een miljoen, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van marktonderzoeker Newcom. Dat is een stijging van 149 procent, schrijft het bedrijf zaterdag.

TikTok is inmiddels Facebook voorbijgegaan in de categorie Nederlanders tussen de vijftien en negentien jaar, schrijft Newcom. Prikbordplatform Pinterest zag ook een flinke stijging in het aantal installaties.

Fotoapp Instagram ziet daarentegen nauwelijks groei meer, met name niet in de leeftijdsgroep onder de veertig jaar.

WhatsApp is nog steeds de meest gebruikte app van Nederland. Het aantal gebruikers steeg dit jaar weer licht, van 12,1 miljoen naar 12,4 miljoen. Ook in het dagelijks gebruik is de app nog steeds het populairst: 9,8 miljoen Nederlanders maken elke dag gebruik van WhatsApp.

836.000 Nederlanders kijken elke dag filmpjes op TikTok, een fikse stijging tegenover de 281.000 die dat begin 2020 deden. Ook LinkedIn en YouTube werden veel meer gebruikt.