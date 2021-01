De website van de Iraanse ayatollah Ali Khamenei heeft een afbeelding gepubliceerd waarin een drone boven een golfer die lijkt op de Amerikaanse oud-president Donald Trump vliegt. De afbeelding is voorzien van de tekst 'Wraak staat vast' en verwijzingen naar de dood van de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani, een jaar geleden.

De afbeelding verscheen vrijdag eerst op het Twitter-account @khamenei_site, dat in het Perzisch tweette en enkele duizenden volgers had. Het profiel was voorzien van een link naar Khamenei's officiële website.

Twitter heeft het profiel opgeschort en stelt dat het om een nepaccount gaat. Een woordvoerder van het sociale medium laat weten dat het account formeel is geschorst vanwege overtreding van het manipulatie- en spambeleid.

Volgens persbureau Reuters werd het bericht geretweet door Khamenei's officiële Perzischtalige Twitter-account @Khamenei_fa, maar is dit later verwijderd. Zowel dit account als het Engelstalige profiel van de Iraanse ayatollah zijn nog actief.

Ayatollah dreigt met onthoofding van Trump

De afbeelding is nog wel te zien op de website van Khamenei, voorzien van een verklaring. "Soleimani's moordenaars en degenen die daarvoor opdracht hebben gegeven, moeten gewroken worden", schrijft de ayatollah.

De Verenigde Staten doodden Soleimani in januari 2020 met een luchtaanval in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Enkele maanden later liet de Iraanse openbaar aanklager weten Trump en tientallen betrokkenen bij de aanval te willen vervolgen.

"Zoals een goede vriend zei, is Soleimani's schoen meer waard dan het hoofd van zijn moordenaar. Zelfs als zijn moordenaar wordt onthoofd, zal dat niet gelijkstaan aan een van Soleimani's schoenen", vervolgt Khamenei de verklaring.

"Maar het was een grote fout dat zij dit hebben gedaan en daarvoor moeten ze boeten. Zowel de moordenaars als degenen die daar opdracht toe hebben gegeven, moeten weten dat wraak op elk moment kan komen."

'Dreigement kan ook doel op zich zijn'

Een woordvoerder van de veiligheidsraad van het Witte Huis, dat sinds woensdag is betrekt door Trumps opvolger Joe Biden, laat weten dat "dit soort bedreigingen van Iran onacceptabel zijn".

"We veroordelen deze provocatieve actie sterk. We zullen blijven samenwerken met onze vrienden en bondgenoten om Irans kwaadaardige invloed tegen te gaan."

Reuters citeert ook een anonieme persoon die dicht bij Khamenei staat. "Het doel [van de tweet] was om de gokker (Trump, red.) eraan te herinneren dat het einde van zijn ambt [als president] niet betekent dat hij veilig is en dat de moord op onze martelaar Soleimani vergeten zal worden. Amerikaanse troepen kunnen hem nu niet beschermen."

Het is onduidelijk in welke mate Iran van plan is de daad bij het woord te voegen. Een analist zegt tegen Reuters dat het dreigement ook een doel op zich kan zijn.

"Het lijkt erop dat het doel van de tweet is om de geest van wraak levend te houden, wat op zichzelf al een soort van wraak kan zijn."